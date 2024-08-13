Sakarya'da eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Arazisinde ev karşılığında cami yapılmasına izin veren adam, istediğini alamayınca camiyi satılığa çıkardı. İşte cami için istediği rakam...

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yaşanan ilginç bir olayda; Cengiz Alkan isimli vatandaş, ev verilmesi karşılığında arazisine cami yapılmasına izin verdi. Ancak kendisine evin verilmediğini iddia eden Alkan, bu durumu ilgili mercilere şikayet ettiğini, ancak bir çözüm bulamadığını belirtti.

"CAMİ SATILIKTIR, 440 METREKARE"

Evini bir türlü alamayan Alkan, sosyal medya hesabından "Taşoluk Kadıköy'deki arsam üzerine inşa edilen cami satılıktır, 440 metrekare" ifadelerine yer verdiği bir paylaşım yaptı.

2018 yılında gerekli mercilere başvurduğunu aktaran Alkan, ifadesinin alındığını ama sorunun bir türlü çözülmediğini söyledi.

"BU DURUM HOŞUMA GİTMEDİ AMA BAŞKA ÇAREM KALMADI"

Camiyi satıp, o parayla evini yapmayı planladığını söyleyen Alkan, "Durumumu her yere bildirdim, ama bir sonuç alamayınca bu yolu seçtim. Bu durum hoşuma gitmedi ama başka çarem kalmadı. Maddi durumum kötü, yıllardır kirada oturuyorum, çocuklarım ve ailem ev istiyor" ifadelerini kullandı.