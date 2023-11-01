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HARUN AKKAYA

Hattuşa Satranç Kulübü 100. Yılı Hattuşa’da Satranç oynayarak kutladı. ‘Cumhuriyetimizin 100. Yılında Satranç Tarihle Buluşuyor’ projesi kapsamında hamleler Cumhuriyet sevgisiyle Dünyanın merkezinde Hitit Medeniyetinin başkenti Hattuşa’da yapıldı.

Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı’nın destekleri ile Hattuşa Satranç Kulübü antrenörleri İsmail Emre Özdilli ve Abbas Kolcu gözetiminde Ömer Kömürcü İmam Hatip Ortaokulu ve Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu öğrencilerinden oluşan 12 sporcu Boğazkale ve Alacahöyük’te Cumhuriyetin 100. yılını satranç etkinliği ile kutladı.