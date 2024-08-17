Ahlatcı Çorum FK yarın sahasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını dün yaptığı çalışma ile sürdürdü.

Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki çalışmaya sakatlıkları devam eden Atakan Cangöz, Suat ve Kasongo dışında tüm futbolcular katıldılar.

Önceki gün yapılan çalışmada hücumsal taktik üzerinde duran Teknik Direktör Serkan Özbalta dün akşamki çalışmasında ise savunma taktiğini yaptırdı.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra dar alanda pasın ardından savunma taktiğini çalıştıran Teknik Heyet Ümraniyespor maçında eksikler üzerinde durdu. Bu çalışmada savunma oyuncularına özel uyarılarda bulunan Serkan Özbalta rakibe boş alan bırakılmaması konusunda uyarılarırı sürdürdü.

Ahlatcı Çorum FK yarın Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün saat 17’de tesislerde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kırmızı Siyahlı takım bu çalışmanın ardından tesislerde kampa girecek.