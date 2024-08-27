Türkiye’nin duruşuyla düşmana korku, dosta güven verecek ve ABD Savunma Bakanlığı "Pentagon"dan büyük olacağı beklenen karargah projesinde yeni gelişmeler yaşanıyor.

Ankara Etimesgut'ta 12,6 milyon metrekarelik arazi üzerinde konumlandırılan projede 890 bin metrekarelik kapalı alanda Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri aynı kampüste toplanacak.

Karargâhtaki yeşil alanların oluşturulması için Milli Savunma Bakanlığı ile Çevre Bakanlığı arasında bir protokol imzalandı.

ÇÖLLEŞME VE EROZYON ÖNLENECEK

Bu kapsamda yapılan arazi incelemeleri ve teknik değerlendirmeler neticesinde iklim değişikliğiyle mücadele, arazi bozulumunun engellenmesi, yeni karbon yutak alanı oluşturma, çölleşme ve erozyonun önüne geçilmesi amacıyla yapılacak çalışmalar belirlendi.

Buna göre, 2024-2028 yıllarına yayılacak şekilde ağaçlandırma yoluyla yeni karbon yutak alanlarının oluşturulması hedefiyle "Erozyonla Mücadele, İklim Değişikliğine Uyum Kapsamında Yeni Karbon Yutak Alan Oluşturma Projesi'' 1. Etap çalışmalarına başlanıldı.

13 BİN FİDAN DİKİLECEK

Bu kapsamda yalnızca 2024'te yerleşke içerisinde; ağaçlandırmaya uygun yaklaşık 20 hektarlık alanda 13 bin fidan dikilecek. Devam eden yıllarda da yapılacak çalışmalarla fosil yakıtlardan kaynaklı sera gazlarıyla, bunları yutan yeşil alanların birbirine eşitlenmesi anlamına gelen net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda iklim değişikliğine karşı dirençli bir kampüs oluşturulacak.

ORTAK ÇATI, GÜÇLÜ ALTYAPI

Erdoğan, Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü olan 30 Ağustos 2021'de Ay Yıldız Müşterek Karargâh Projesi'nin temelini atmıştı.

Erdoğan törende, Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığının 1930'lu yıllarda, Kara Kuvvetleri binasının 1937, Deniz ve Hava Kuvvetlerinin müşterek binalarının 1960 yılında inşa edildiğini, Hava Kuvvetlerinin 1985 yılında ayrı bir binaya taşındığını anımsatmıştı.

"Siber güvenliğin, siber savunmanın konuşulduğu böyle bir dönemde bize böyle bir Ay Yıldız Projesi yakışır" diyen Erdoğan, "Bölgesinin ve dünyanın yükselen yıldızı Türkiye'nin savunma ihtiyaçlarına cevap verecek bu güzel, muhteşem projenin milletimize, ülkemize ve ordumuza hayırlı olmasını diliyorum.

Kahraman ordumuzun gücüne güç ekleyeceğinden şüphe etmediğim bu projenin aynı zamanda başkentimize ve bu bölgeye ayrı bir değer katacağına inanıyorum" değerlendirmesinde bulunmuştu.

ABD BASINI GÜNDEME ALMIŞTI

Ay Yıldız Projesi, ABD merkezli yayın organları başta olmak üzere uluslararası pek çok yayın kuruluşunda gündemin ilk sıralarında yer almıştı.

ABD merkezli haber sitesi Business Insider haberinde, "Türkiye'nin Ay Yıldız askeri kompleksi, Pentagon'dan daha büyük olacak" ifadelerine yer verirken, Erdoğan'ın konuşmasından alıntılar yaparak "Ay Yıldız, Erdoğan'ın Türkiye'nin askeri gücünü artırma misyonunun sonuncusu" diye yazmıştı.