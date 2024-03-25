Kadeş Barış Meydanı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitingi öncesi Çorumlulara seslenen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Pazar günü yapılacak Mahalli İdariler seçiminde Çorumlulardan destek isteyerek; “Seçilirsek 41 projemizin tamamını yapacağımıza söz veriyorum” dedi

Seçimlere 1 haftadan az bir süre kaldığını hatırlatan Aşgın, yeni bir besmele çekeceklerini ve 31 Mart’tan sonra açıkladıkları 41 projeyi tamamlamak için var gücü ile çalışacaklarını belirterek; “Seçimlere 1 haftadan az bir süre kaldı ve yeni bir besmele çekeceğiz. Hizmetlerin devam etmesi için durmak yok yola devam diyeceğiz. Yaparsa AK Parti yapar. Yeni hedeflerimiz ve projelerimiz var. Benim dışında diğer partilerin adaylarının hiçbiri proje tanıtım toplantısı yapamadı. Çünkü yapacaklarına kendilerine de inanmıyor. Belediyeyi alıp da bu yükümlülükleri yerine getirebileceklerine kendileri de inanmıyor. İnansalar bizim gibi proje tanıtım toplantısı yaparlar. Onlar da biliyor ki yaparsa Recep Tayyip Erdoğan, yaparsa Devlet Bahçeli ve yaparsa AK Parti yapar.” şeklinde konuştu

Konuşmasında 5 yılda yaptığı ve yapacağı hizmetlere de değinen Aşgın;

“Çorum’un en önemli sorunlarından biri su sorunuydu. Kamyonlarla baraja su taşımıştık. Dağları delen Ferhat gibi 53 km’den suyu getirdik. Hiçbir hasta yakını banklarda hastasını beklemesin diye Refakatçi Misafirhanesi’ni hizmete sunduk. Çorum Belediyesi olarak 255 km asfalt döktük. Ayrıca 110 bin metrekare bordur taşı döşedik. Büyükşehir olmamıza rağmen bütün ilçelere hizmet götürdük. Çorum tarihinde Cumhuriyet tarihi boyunca 95 yıl boyunca ne kadar spor yatırımı yapılmışsa biz 5 yıllık dönemimizde 3 katı spor yatırımı yapmayı başardık. 15 bin kişilik stadyumu yaptık. 3 bin 500 kişilik Kapalı Spor Salonu, yüzme havuzları, sentetik sahalar yaptık, Güreş Eğitim Merkezi inşaatımız devam ediyor, Masa Tenisi Salonumuz devam ediyor. Yenilenebilir enerji günümüzde çok kıymetli. Biz de Çorum Belediyesi olarak bütün tesislerimizde kullandığımı elektriğin yüzde 103’ünü kendimiz üretiyoruz. Bu Türkiye’ye örnek bir çalışmadır. Tükettiğimiz elektriğin daha fazlasını üretiyoruz. Ayrıca çöpten elektrik üretiyoruz.” ifadelerini kullandı