MURAT KARASU

Zafer Partisi 1. Sıra Milletvekili Adayı Av. Paşa Büyükkayaer, seçmenin Hüda-Par ile HDP’nin yer aldığı ittifaklara ve Cumhuriyet değerleriyle kavgalı adaylara listelerinde yer veren ittifaklara oy verme gibi mecburiyetleri olmadığını belirterek, “Zafer Partisi olarak seçmenimizi bu tercihsizlikten ve ehven-i şerr mecburiyetinden çıkarmak için sorumluluk aldık” dedi.

Zafer Partisi 1. Sıra Milletvekili Adayı Av. Paşa Büyükkayaer, Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın’ı ziyaret etti.

Av. Paşa Büyükkayaer, ziyarette 14 Mayıs seçimlerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin 14 Mayıs’ta mühim bir seçime gideceğini belirten Büyükkayaer, “Artan ekonomik krizin artık hanelerce tahammül edilemez düzeye gelmesi, ülkemize gelen sığınmacı ve kaçak akınının ve adeta her gelene geç diyen bir anlayışın doğurduğu asayiş problemlerinin ve demografik sorunların artması ve “Cumhurbaşkanlığı Sistemi” denilen sistemin ve keyfi kanun yapma gücünün ülkeyi antidemokratik bir hale getirmesi seçimlerin ehemmiyetini daha da artırmaktadır” dedi.

Seçmenin Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı’na oy verme gibi bir mecburiyetinin olmadığını ifade eden Büyükkayaer, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bir yanda Türk milliyetçileri olarak “devlette belli bir grubun kadrolaşmasına müsaade etmeyin” uyarılarımıza rağmen en mühim kadroları FETÖ’ye teslim eden ve 15 Temmuz’un yaşanmasına sebep olan, yine çözüm sürecinde, “devlet örgütle görüşmez” dediğimizde bize “kandan besleniyor” diyen, Genel Başkanımız Ümit Özdağ’ın daha sürecin başında “ne pahasına olursa olsun denilen barış, daha büyük savaşların temelidir” diye uyardığı ve sonunda binlerce insanımızı şehit verdiğimiz ihanet sürecinin mimarı, son olarak yine bu kaçak ve sığınmacı sorununa ilişkin uyarılarımıza rağmen, bizi kafatasçılıkta itham eden, bu kadar çok sayıda göçmenin kısa vadede iç güvenlik problemi, uzun vadede dış güvenlik problemi doğuracağını söylememize rağmen hatasında ısrar eden AKP, Hüda-Par ve ortakları var.

Diğer yanda ise, FETÖ’cüleri işlerine iade edileceğini, bölücü başının heykelini dikme ufkundan başka bir şeyi olmayan bir şahsın serbest bırakılacağını vadeden, Türk demokrasisini PKK’nın siyasi uzantısı HDP’ye esir eden, Anayasa’nın ilk 4 maddesinin tartışılabileceğini söyleyen, Cumhuriyet tarihine ve Gazi Paşa’ya ne kadar iftira ve hakaret eden varsa aday gösteren CHP, HDP ve ortakları var.

Bu iki tabloyu gören seçmen ise şunu soruyor. Biz bunlar arasından birini seçmek mecburiyetinde miyiz? Zafer Partisi olarak seçmenimizi bu tercihsizlikten ve ehven-i şerr mecburiyetinden çıkarmak için sorumluluk alıyor ve onlara gönül rahatlığıyla oy verebilecekleri tertemiz bir tercih olarak karşılarına çıkıyoruz.

Tek Türk Milliyetçisi aday olan Sinan Oğan’ı Türk Milleti'ne emanet ediyoruz. Türk milliyetçisi ve Atatürkçü seçmenimizin Hüda-Par ve HDP gibi yapıların içerisinde bulunduğu ittifaklara, Cumhuriyetimizin değerleriyle kavgalı adayları listelerine sokan ittifaklara oy verme gibi bir mecburiyetlerinin olmadığını göstermek için karşılarına çıkıyoruz.”