12 vatan evladının şehadet haberi Türkiye'yi yasa boğdu. Elazığlı Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan’ın babası Mehmet Aslan "Oğlum şehit oldu ne mutlu bana" ifadeleri kullandı. Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak’ın sosyal medyadaki son paylaşımı duygulandırdı.

Eli kanlı terör örgütü PKK hain yüzünü bir kez daha gösterirken 6 şehidimizin ardından dün de 6 kahraman askerimiz şehadet şerbetini içti.

ŞEHİT BABASI: NE MUTLU BANA

Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerimizden biri de Piyade Er Kemal Aslan'dğ (22). Şehit haberinin baba ocağına bildirilmesinin ardından şehit babası Mehmet Aslan, sosyal medya üzerinden oğlunun da aralarında olduğu 6 şehidin ismini paylaşarak, "Oğlum şehit oldu ne mutlu bana" ifadelerini kullandı.

Paylaşım görenleri duygulandırdı.

"CESARET DAĞINDA KORKU RÜZGARI ESMEZ"

TGRT Haber'deki habere göre, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak'ın (22) Manisa'daki ailesine şehadet haberi verilirken şehit Budak'ın sosyal medyadaki son paylaşımı, kahramanlığını bir kez daha gözler önüne serdi. Budak'ın, "Cesaret dağında korku rüzgarı esmez aslanlar gibi yaşayan" yazarak fotoğraflarını paylaştığı ortaya çıktı.

Atatürk Mahallesi'nde ikamet eden Babası İkram Budak'a acı haberi, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay ve beraberindeki protokol tarafından verildi. Haberi alan aile üyeleri büyük üzüntü yaşarken, sağlık görevlileri de ziyarette hazır bulundu. Şehit ailesinin evinin bulunduğu sokağa dev Türk bayrağı asıldı. Şehit haberini duyan aile yakınları da taziye için evin önüne akın etti.

Şehit Enes Budak'ın bekar ve 6 kardeş olduğu, annesi İkram Budak'ın da 2 yıl önce hayatını kaybettiği öğrenildi.