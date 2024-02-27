Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şubesi, Hakkari Dağ ve Komando Tugayı’nda görev yapan askerlerimize bere ve atkı gönderdi.

Çorum Şube Başkanı Galip Deniz, Pençe Kilit Harekâtında görev yapan askerlere moral vermek ve her daim yanlarında olduklarını ifade etmek için hediye gönderdiklerini, her bir bere ve atkıya dualar sarmaladıklarını söyledi.

“Tüm varlığımız ve dualarımızla askerimizin devletimizin yanındayız” diyen Galip Deniz, şehit aileleri ve gazilerin her daim Mehmetçiğin yanında olduğunu ifade etti.