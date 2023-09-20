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Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesi tarafından 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verildi.

Bir düğün salonunda düzenlenen yemeğe Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, siyasi parti il başkanları, kurum müdürleri, STK temsilcileri, gaziler, şehit aileleri ve yakınları katıldı.

Program kapsamında bir konuşma yapan Vali Dağlı; "Katılımınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ederim, bizleri onurlandırdınız, bu vesile ile tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum, şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Kanımızla, canımızla vatan tuttuğumuz topraklarda, barış ve huzur içerisinde yaşıyorsak, bunu; vatan toprağını canından kutsal sayan, haklarını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz." dedi.

Program sonunda Vali Dağlı, şehit yakınları ve gazilerle tek tek ilgilendi ve sohbet etti.