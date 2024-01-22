T ürkiye Kamu-Sen İl Başkanı ve Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Selim Aydın, Diyarbakır'da Kulp ilçesinde Cuma hutbesinde 'şehitlerimiz ile ilgili kısmı okumadığı' gerekçesiyle imamı uyaran Kaymakam Burak Akeller'e teşekkür ederek, imama tepki gösterdi.

Bu toprakların şehitlerin mübarek kanlarıyla vatan olduğunu belirten Selim Aydın, “Bu vatanın sınırları içinde nefes alan her canlının üzerinde, şehitlerimizin hakkı vardır. Türkiye Cumhuriyeti’nin hiçbir memurunun, bir hutbenin işine gelmeyen yanlarını sansürlemek ve şehitlerimizi yok saymak haddine değildir” dedi.

‘HEM SENDİKAMIZJN HEM DE HER TÜRK EVLADININ GÖĞSÜNÜ KABARTTI’

Kaymakamın yerinde uyarısının, her Türk evladını ve her Türkiye Kamu-Sen mensubunun göğsünü kabarttığını ifade eden Aydın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “İş, menfaat devşirmeye geldiğinde maneviyatı, şehit ve şühedayı kimseye bırakmayan sözde sendikaların, bulunduğu yerin en üst mülki amiri olan ve o memurun da amiri konumundaki bir kaymakamın işini savsaklayan memuru uyarması karşısında takındığı tavır, bu güruhun beyinlerindeki Türk ve millet düşmanlığını bir kere daha gözler önüne sermiştir.

Bunların devlet ve millet sevgisi, şehide hürmeti bile menfaatinin ölçüsü kadardır. Menfaatin geldiği tarafa dönmekten durdukları yeri şaşıranların yıllardır oynadıkları oyunda maskeleri bir kere daha düşmüştür. Bu sözde sendikacıların ve şehitleri yok sayan memurun dahi sıcak döşeklerinde rahatça uyuyup, bu devletin nimetlerinden alabildiğince faydalanabilmeleri için karlı dağlarda, dondurucu soğukta vatan nöbeti tutarken şehadete kavuşan kahramanlarımızı yok sayanlara paye veren bu anlayışı şiddetle kınıyoruz.

Bizim kitabımızda vatanı, milleti ve devleti sevmenin maddi bir karşılığı yoktur; onların kitabında ise bütün bu değerlerin bir üyelik aidatı kadar bile etmediğini bir kere daha gördük. Ne yazık ki mukaddesat üzerinden nemalanan bu sözde sendikalar, toprağını çiğnedikleri vatanımızda, ekmeğini yedikleri devletimizde, bu devlet ilelebet var olsun diye canlarını feda eden şehitlerimize bir Cuma namazında okunacak duayı dahi çok gördüler.

‘ŞEHİTLERİMİZİN BU SENDİKA NEZDİNDE BİR ÜYELERİ KADAR KIYMETLİ OLMADIĞINI GÖRDÜK’

“Şeytan ayrıntıda gizlidir” derler. Bu tür olaylar, turnusol kâğıdı gibi içimizdeki şaşıların bakış açısını ayan beyan ortaya çıkarır. Biz de bu vesileyle sözde sendikaların vatan sevgisinin nereye kadar olduğunu bir kere daha gördük. Biz de bu sözde sendikaların, kuş uçmaz kervan geçmez dağlarda nöbet tutan Mehmetçik sevgisinin nereye kadar olduğunu bir kere daha gördük. Biz de vatan uğruna can veren sayısız şehidimizin bu sözde sendikaların nezdinde bir üyeleri kadar bile kıymet-i harbiyesinin olmadığını bir kere daha gördük.

Ne çıkar, bir kendini bilmez, şehitlerimizi yok saysın. Ne çıkar; bir kendini bilmez, Devletin kurumunun hutbesini sansürlesin. Ne çıkar, kendisini sendika diye nitelendirenler seslerini yükseltsin. Bir koca yürekli civan çıkar, herkese haddini bildirir. Teşekkürler Burak Akeller. Türkiye Kamu-Sen ve 85 milyon Türk milleti seninle.”