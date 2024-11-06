Ahlatcı Çorum FK cumartesi günü sahasında oynayacağı Pendikspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı çalışma ile sürdürdü. Kırmızı Siyahlı takımın dünki antrenmanına sakatlıkları bulunan yedi futbolcu ile U 17 milli takımı ile Sırbistan’da bulunan Hasan Ege katılmadı.

Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki çalışmaya sakatlıkları devam eden Ahmet Kıvanç, Burak Süleyman, Atakan Cangöz, Kasango ve Loick Landre ile birlikte dizinde ağrı olan Mehdi ile tedbir amaçlı Mehmet Dingil katılmadı. U 17 milli takımı ile Sırbistan’da bulunan Hasan Ege’de çalışmaya katılmadı.

Isınma hareketleri ile başlayan çalışmada daha sonra takım savunması üzerine özel bir çalışma yaptıran Teknik Direktör Serkan Özbalta son bölümde ise yarı sahada pas çalışması yaptırdı. Bu çalışmayı oyun formatında yaptıran Serkan Özbalta tüm takımdan topa sahip olmayı ve basit top kaybı yapmamalarını istedi.

Kırmızı Siyahlı takım Pendikspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı çalışma ile sürdürecek.