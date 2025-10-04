Gençlik ve Spor İl Müdüü Mustafa Demirkıran ve beraberindeki heyet iş insanı Selahattin Karakaş ve Kızlay Çorum Şube Başkanı Mustafa Bilgin’i ziyaret ettiler.

İl Müdürü Mustafa Demirkıran beraberinde Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velirdedeoğlu, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, Gürey İl Temsilcisi Bülent Tuzcu ile birlikte özellikle güreşe büyük destek veren iş insanı Selahattin Karakaş ve Kızılay Şube Başkanı Mustafa Bilgin’i ziyaret ettiler.

Ziyaret sırasında ilimiz gençlerine yönelik yapılabilecek sportif faaliyetler hakkında görüş alış verişinde bulunan İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Selanattin Karakaş’a spora katkılarından dolayı milli takım forması hediye etti.

Karakaş ise ziyaretlerinden ve sohbetlerinden dolayı İl Müdürü Demirkıran ve diğer misafirlere teşekkür ederek gençlerin spor yapması için bundan sonrada ellerinden gelen desteği vereeklerini söyledi.