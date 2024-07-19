Çorum Afad’da görev yapan Ahmet Selçuk Akça, İl Müdür Yardımcısı olarak atandı.

2010 yılında göreve başlayan Akça’nın, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın oluru ile Çorum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne İl Müdür Yardımcısı olarak ataması yapıldı.

Şimdiye kadar AFAD’da çeşitli görevlerde bulunan Ahmet Selçuk Akça, bugün itibariyle yeni görevine başladı.

SELÇUK AKÇA KİMDİR?

Ahmet Selçuk AKÇA 1987 Çorum Doğumludur.

İlk Orta lise öğrenimini Çorum da tamamlayan Akça, Anadolu üniversitesi Maliye bölümü, Hitit Üniversitesi Spor Yöneticiliği ve Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği mezunu olup, yüksek lisansını Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde devam etmektedir.

AFAD’a 2010 yılında Siirt’te göreve başlamıştır. 17.07.2024 tarihinde İçişleri Bakanı oluru ile Çorum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne İl Müdür Yardımcısı olarak atanan Ahmet Selçuk akça 18.07.2024 tarihinde görevine başladı.