Yarım sezon Çorum FK forması giyen Selim Ilgaz Adana 01 FK ile bir yıllım sözleşme imzaladı.

1995 doğumlu futbolcu Türkiye’de ilk olarak 2015 yılında Fatih Karagümrük formasını giydi. Daha sonra Kayseri Erciyesspor, Atakaş Hatayspor, Manisa FK formalırını giydikten sonra önceki sezon devre arasında Çorum FK’ya transfer oldu. Yarım sezonda 14 maçta kırmızı siyahlı formayı giyen Selim Ilgaz iki gollük katkı verdi. Önceki sezon ilk yarı Keçiörengücü ikinci yarıda ise Alagöz Holding formalarını giyen Selim Ilgaz yeni sezon için bu yıl 2. lige yükselen ve beyaz grupta mücadrele edecek olan Adana 01 FK ile anlaştı.