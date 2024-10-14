Belediye ve Özel İdare Çalışanları İş Yeri Temsilcisi Mesut Gürbüz ve Yol İş Özel İdare Baş Temsilcisi Rüştü Barış Öztürk Ankaspor’u ziyaret ederek başarılı sporcu ve antrenörleri ödüllendirdi.

İş Yeri Temsilcileri Gürbüz ve Öztürk Ankaspor kulübünü ziyaret ederek burda yapılan çalışmalar hakkında kulüp başkanı Sinan Duman’dan bilgiler aldılar ve yaptıkları başarılı çalışmalar nedeni ile tebrik ettiler.

Ankaspor Başkanı Sinan Duman ise İş Yeri temsilcilerine bu güzel ziyaretleri için teşekkür etti. Ziyaret sonunda İş Yeri Temsilcisi Mesut Gürbüz ve Rüştü Barış Öztürk Ankaspor Başkanı Sinan Duman, Taekwondo Antrenörü Ömer Fazıl Şamlı ve Özel İdarespor kulübünün Türkiye Şampiyonu sporcusu Enes Duman’a hediyeler verdiler ve başarılarının devamını dilediler.