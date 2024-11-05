Trendyol 1. ligde dördüncü sırada bulunan Fatih Karagümrük’te şok ayrılık haberi.

Teknik Direktör Şenol Can ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Ligde son maçında Kocaelispor deplasmanında son dakika golü ile rakibine 2-1 yenilen Fatih Karagümrüm’te Şenol Can ve ekibi ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Fatih Karagümrük’te Süper Lige çıkma başarısı gösteren, Süper Ligde Kasımpaşa takımında da başarılı bir dönem geçiren Şenol Can ile yönetim arasındaki fikir ayrılıkları nedeni ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Kırmızı Siyahlı takımda yönetimin yeni teknik direktör için görüşmelere başladığı öğrenildi.