Okul Sporları Şube Müdürü Ayşe Şenyuva ziyaretlerini Mehmet Akif Ersoy ve Bahçelievler İlkokulu ile sürdürdü.

Beraberinde Okul Sporları İl Temsilcisi Mustafa Türkay ve Tertip Kurulu üyeleri ile birlikte Mehmet Akif Ersoy İlkolunu ziyaret eden Şenyuva okul idareci ve öğretmenleri ile görüşerek okuldaki sportif etkinlikler hakkında bilgiler aldı. Daha sonra İlkokul Spor Dalı Eğitimi kapsamında okullarda öğrencilerin yaptğı çalışmaları izleyenv e onlarla sohbet eden Şenyuva onların isteklerini ve taleplerini dinledi.