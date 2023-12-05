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Konya’da yapılan Büyükler Mahmut Demir Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasında Çorum Belediyespor’lu güreşçiler bir gümüş iki bronz madalya kazanırken Çorumlu Efe Anıl Al ise finalde kaybederek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Konya Selçuklu Belediyesi Spor Salonu’nda 30 Kasım ile 3 Aralık tarihleri arasında yapılan Mahmut Demir Büyükler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasında Çorum Belediyespor’dan 92 kiloda Samet Özarslan final maçında Merzifon Belediyespor’dan Alperen Atar karşısında son 6 saniyesine 4-2 önde girdiğikarşılaşmada rakibine verdiği dört puanlık izin sonrasınrda 6-4 yenilerek ikinci oldu ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

125 kiloda ise Çorum’dan yetişen ve Ankara Tedaş kulübü adına mücadele eden Efe Anıl Al yaşı küçük olmasına karşın güçlü rakiplerini yenerek yükseldiği final maçında Ankara İlbank takımından Fatih Yaşarlı’ya yenilerek sıkletinde gümüş madalya kazanarak büyüklerde kürsüye çıkmayı başardı. Bu sıklette mücadele eden Çorum Belediyespor’un Baş pehlivanı Bekir Eryücel ise üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

57 kiloda mücadele eden Çorum Belediyespor’dan Bekir Keser ise sıkletinde üçüncü olarak bronz madalya kazandı.