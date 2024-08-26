4 yıldır Çorum FK forması giyen Atakan Akkaynak, performansı ile taraftarların tepkisini çekmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz yılda performansı ile eleştirilerin odağında olan Akkaynak, bu yıl Serkan Özbalta'nın vazgeçemediği oyuncular arasında yer alması, taraftartarları çileden çıkardı.

Bu sezon 259 dakika süre alan genç futbolcunun yetersiz performansı Serkan hocayı da kara kara düşündürürken, oyuncunun ortalama 85 dakika oyunda tutulmasına taraftarlar anlam veremiyor.

Çorum FK formasyıla 96 maça çıkan Akkaynak 7 gol, 1 asiste imza attı.