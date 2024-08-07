İki sezon Çorum FK forması giyen Serkan Yavuz son takımı Iğdırspor’dan kulüplerle görüşmek için izin aldı.

2021-22 sezonunda Amedspor’dan Çorum FK’ya transfer olan Serkan Yavuz iki sezon kırmızı siyahlı forma giydi ve bir şampiyonluk sevinci yaşadı. Daha sonra Ankaraspor’a kiralık olarak verilen Serkan Yavuz geçtiğimiz sezon devre arasında ise bonservisi ile Iğdır FK’ya transfer oldu.

Tecrübeli futbolcu yeni sezon için ayrılmak isteğini yönetime iletti ve görüşme yapmak için izin aldı. Serkan Yavuz’un önümüzdeki günlerdi yeni takımı ile sözleşme imzalaması bekleniyor.