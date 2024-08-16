İki sezon Çorum FK forması giyen Serkan Yavuz yeni sezon için Kepez Belediyespor ile anlaştı.

1996 Ergani doğumlu Serkan Yavuz Beşiktaş alt yapısında yetiştikten sonra siyah beyazlı kulüpte profesyonel olduktan sonra Menemen FK, Beyoğlu Yeni Çarşıspor, Sivas 4 Eylül, Amedspor, Teksüt Bandırmaspor formalarını giydikten sonra 2021-22 sezonunda Çorum FK’ya transfer oldu. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Ankaraspor forması giyen Serkan Yavuz ligin ikinci yarısında ise Alagöz Holding Iğdır FK takımında oynadı ve şampiyonluk yaşadı. Tecrübeli futbolcu yeni sezon için yaptığı görüşmeler sonunda Kepez Belediyespor ile bir yıllık sözleşmeye imza attı.