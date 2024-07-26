Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Çorum FK, iki sezondur Giresunspor forması giyen genç stoper Kadir Seven için 10 milyon bonsevir önerdiği açıklandı.

Ordu gazetelerinde yer alan habere göre Orduspor 1967 AŞ kulübünden iki sezon önce 4 milyon bonservis ve % 40 ikinci satıştan pay karşılığında Giresunspor’a transfer olan Kadir Seven için Çorum FK başkanı Oğuzhan Yalçın görüşmelerini sürdürüyor.

Transfer yasağı bulunan Giresunspor kulübü ile antrenmanlara çıkmayan Kadir Seven’in Çorum FK’nın transfer teklifine sıcak baktığı ancak Giresunspor yönetiminin bonservis bedeli olarak 20 milyon istediği öğrenildi.

Başka kulüplerinde transfer gündeminde olan Kadir Seven için Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın’ın görüşmelerini sürdürdüğü ve hafta sonunda bu transferi bitirmeyi amaçladığı belirtildi.