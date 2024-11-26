Çorum FK’nın Erokspor maçında sevinci yarım kaldı.

Kırmızı Siyahlı takım ilk yarıda Suat ve Kerem’in attığı gollerle 2-0 öne geçti. Bu gollerden sonra kırmızı siyahlı takım futbolcuları ve tribündeki taraftarları büyük sevinç yaşadı.

Bu sevinçler maçın ikinci yarısındaki oyunu ve uzatma dakikalarında gelen beraberlik golü ile hüzne dönüştü.

Maç öncesi beraberliğin ve bir puanın iyi olarak kabul edilebilecek bir maçta uzatmada yeniden golle kaybedilen iki puanın üzüntüsü yaşandı.