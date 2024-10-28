Ahlatcı Çorum FK(‘da taraftarlar ve futbolcular birlikte sevinmeyi özlemişler.

Bu sezon ligde evinde üç puan sevinci yaşayamayan Çorum FK, Gençlerbirliği maçı sonrasında evindeki galibiyet hasretine son verdi.

Maçın bitiş düdüğü ile birlikte haftalardın taraftarı önünde üç puan sevinci yaşayamayan kırmızı siyahlı futbolcular önce saha içinde kendilerini yere bıraktılar.

Daha sonra ise saha içinde birbirleri ile üç puan sevincini yaşayan futbolcular ardından da önce maraton tribünü sonra kale arkasındaki tribündeki taraftarlar ile galibiyet sevincini yaşadılar.

Kırmızı Siyahlı futbolcular maç boyunca kendilerine hep destek veren aile bölümündeki çocuk taraftarların bulunduğu bölümde ise onlarla birlikte çak yaparak galibiyeti kutladılar.