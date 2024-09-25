2 gece önce İstanbul'da Dudullu Polis Merkezi'nde motosiklet hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan, hakkında 26 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen Yunus Emre G. (19) karakoldan kaçmıştı. Karakolda görevli polis memurları K.H.S. ile Şeyda Yılmaz, kaçan şüpheliyi yakalamak için peşine düşmüştü.

POLİS MEMURUNU ŞEHİT ETTİ

Şüpheli Yunus Emre G, kısa süreli kovalamaca sonucu yakalanırken bu sırada arbede çıkmıştı. Zanlının polisin silahını alarak çevreye ateş etmesi sonucu polis memuru Şeyda Yılmaz şehit olmuştu. Olayda, polis memuru K.H.S. ile şüphelinin annesi P.G. (43) yaralanmıştı.

ADLİYEYE ÇÖP POŞETİNDE GÖTÜRÜLDÜ

Olayın ardından hemen yakalanan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki tamamlanan işlemlerinin ardından siyah çöp poşeti geçirilmiş halde kadın polis memurları tarafından Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'nin aracına bindirilerek Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"ANNEMİN ÇIĞLIK SESİNİ DUYDUM"

Sabah'ın haberine göre; Yunus Emre Geçti'nin ilk ifadesinin detaylarına da ulaşıldı. Buna göre uyuşturucu kullandığını itiraf eden Geçti, kendini şu sözlerle savundu: "Ben 5 ay öncesine kadar uyuşturucu madde kullanıyordum. Daha öncesinde bonzai ve esrar içiyordum. Beni Dudullu karakoluna polisler götürdü. Hırsızlık konusu ile ilgili bize teşhis yaptırdılar. İfadelerimizi aldılar. Sonra polisler bana 'Bekleyeceksin' dedi. Annem, babam, dedem ve anneannem de geldi. Ben sonra annemin çığlık sesini duydum. Karakolun duvarından atladım. Atlayınca babamı gördüm. Babam beni görünce kaçtı. Ben oradan anneme yardım etmek için çıktım. İfademiz alındığı için ben kaçtığımı zannetmedim.

"ONLARIN POLİS OLDUĞUNU GÖRMEDİM"

Eve doğru gittim, yolda hasımlarıma denk geldim. Bana saldırdılar. Kız arkadaşım, bu şahısların kız kardeşidir. O esnada oraya sivil araba gelmiş. Ben bu şahıslardan dayak yerken yerde silah gördüm. Sol kolumdan mermi yedim. Annemin vuruldum diye çığlığını duydum. Orada bir varil vardı silahın ucunu gördüm. Onların polis olduğunu görmedim. Sivil araçla gelmişlerdi.

"TUTUKSUZ YARGILANMAMA KARAR VERİLSİN"

Üzerinde üniforma olduğunu sonra kameralardan izleyince fark ettim. O varile doğru 2 el ateş ettim. Silahı orada bıraktım evime doğru yürüdüm. Sonra beni bekçiler gördü. Onlara teslim oldum. Ben karşımda kadın olduğunun da farkına varmadım. Diğer yaralıları da ben yaralamadım. Ben kimseden silah almadım. Yerde gördüm. Suçlamayı kabul etmiyorum. Kasten suç işlemedim. Tutuksuz yargılanmama karar verilsin."