Trendyol 1. ligde 13. hafta seyirci sayılarında Çorum FK’nın Esenler Erokspor ile deplasmanda oynadığı maç son sırada yer aldı.

Kırmızı Siyahlı takımın Esenler Erokspor ile deplasmanda oynadığı maçı sadece 271 biletli taraftar izledi.

Yaklaşık 200 bin civarında Çorumlunun yaşadığı İstanbul’da kırmızı siyahlı takımın maçını izlemeye gelen taraftar sayısı Çorum’dan gidenler ile birlikte 100 kişiyi bulmadı.

1. ligde haftanın rekor seyircisi Kocaelispor ile Bandırmaspor maçında oldu.

Bu kritik maçı 18 bin 326 taraftar izlerken en yakın taraftar sayısı ise Erzurumspor Fatih Karagümrük maçında oldu.

Bu maçı 4738 taraftar izledi.

Üçüncü sırada 3161 taraftar ile Gençlerbirliği- Ankaragücü maçı oldu.

Iğdır FK- Amedspor maçını 1058, Adanaspor- Sakaryaspor maçını 974, Boluspor- Şanlı Urfaspor maçını 786, Keçiörengücü - Manisa FK maçını 697 Yeni Malatyaspor- İstanbulspor maçını ise 455 taraftar izledi.