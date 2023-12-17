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Sigorta Acenteler Sektör Meclis Üyesi ve Çağ Sigorta sahibi Sezai Külcü’nün oğlu Av. Akın Külcü, Elif Camcı ile dünyaevine girdi.

Nihal-Sezai Külcü çiftinin oğlu Akın Külcü, Fahriye-Ferhat Camcı çiftinin kızı Elif Camcı ile hayatını birleştirdi.

Yıldız Park Düğün Salonu’nda düzenlenen düğün törenine CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, AK Parti Çorum Belediye Başkan Aday Adayı Av. Muzaffer Külcü, Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı, Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, İl Nüfus Müdürü Aziz Önal, İl Sağlık Müdür Vekili Arif Pilgir, avukatlar, Külcü ve Camcı ailesi ile çok sayıda davetli katıldı.

Çiftin nikahını Belediye Evlendirme Memuru Hasan Tomuk kıyarken, şahitliklerini ise törenine CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, AK Parti Çorum Belediye Başkan Aday Adayı Av. Muzaffer Külcü, Kübra Karabay ve Mine Zerin yaptı.

Hakimiyet, genç çifti kutlar, ömür boyu mutluluklar diler.