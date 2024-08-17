Çorum FK Takım kaptanı Ferhat Yazgan Ümraniyespor maçında kendilerine yakışmayan bir oyun oynadıklarını ve taraftarlarını üzdüklerini belirterek ‘Bu maç kimseyi yanıltmasın ne kadar kaliteli bir takım olduklarını Fatih Karagümrük maçında herkes görecek’ dedi.

İyi bir hazırlık dönemi geçirmelerine karşın ligin ilk haftasında istedikleri sonucu alamadıklarını, kendi evlerinde oynayacakları ikinci maçta ilk galibiyeti almak istediklerini bildiren Yazgan, şunları kaydetti:

"Biz geçen sene de bunu gösterdik, kamp sürecinde de gösterdik, iyi bir takımız. Kimse ilk maça aldanmasın. Fatih Karagümrük maçında tekrar yeniden başlıyoruz ve gerçekten ne kadar iyi bir takım olduğumuzu herkese göstereceğiz. Bu sene de iddialıyız. Yıl sonunda nerede olduğumuzu herkes görecek."