Ahlatcı Çorum FK sezonun ilk galibiyet pozunu Adanaspor deplasmanında verdi.

Sezona kötü başlayan kırmızı siyahlı takım evinde henüz galibiyet alamadı.

Önceki deplasman maçında Malatyaspor’u Ankara’da yenen kırmızı siyahlı takım bu maçta soyunma odasında galibiyet pozu vermedi.

Adanaspor’u deplasmanda 2-0 yenen Çorum FK maçın ardından soyunma odasında bu sezon ilk kez galibiyet pozu verdi.

Kırmızı Siyahlı takım futbolcuları ve çalışanlarının galibiyet pozunda üç puan sevinci kadar son haftalarda alınan kötü sonuçlar ve psikolojik baskının büyük oranda ortadan kalktığı gözlendi.