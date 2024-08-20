Ahlatcı Çorum FK’nın bu sezondaki ilk golü geçen sezon takımın en golcüsü Thomas Verheydt’den geldi.

Geçtiğimiz sezon başında Hollanda’dan transfer edilen ve ligin ilk yarısındaki performansı ile büyük bir hayal kırıklığı yaratan Thomas Verheydt ikinci yarıda ise attığı goller ve takıma yaptığı katkı ile büyük beğeni topladı.

Yeni sezonun ilk maçında Ümraniyespor deplasmanında yedek kulübesinde maça başlayan son bölümde oyuna giren Thomas bu maçta gol sevinci yaşayamadı.

Fatih Karagümrük karşısında ilk onbirde sahaha çıkan Thomas Verheydt ilk dakikalarda Geraldo’nun pasında topun gelişine düzgün bir vuruşla topu kalecinin solundan ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi ve geçen sezon olduğu gibi bu sezonda takımının ilk golünü atan isim oldu.

Maçın kalan bölümünde golcü futbolcu pozisyon bulmakta zorlansada hava toplarında etkili oldu ve arkadaşlarına indirdiği toplara orta sahadan beklenen destek gelmeyenci üretkenlik noktasında sıkıntı yaşadı.

Thomas Verheyd gerek fiziksel olarak çok iyi durumda olması ve gereksede sahada doksan dakika verdiği mücadele ile geçen sezondan çok daha güzel bir başlangıç yaptı. Golcü futbolcunun bu performansının böyle devam etmesi halinde geçen sezonki gol sayısının üzerine çıkması bekleniyor.