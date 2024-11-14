U 14 Play-Off’da ilk yarının son hafta maçları bugün oynanacak.

Dört takımın mücadele ettiği final grubunda ilk iki maçlarını kazanan Vefa Gençlikspor ile Mimar Sinanspor bugün şampiyonluk yolunda kritik maça çıkacaklar.

Final Grubu ikinci haftasında Vefa Gençlikspor deplasmanda Kandiberspor’u 4-2 yenerek ligdeki ikinci maçından da üç puanla ayrıldı.

Mimar Sinan Gençlikspor ise Gençlerbirliği karşısında 4-0 galip gelerek oda ikinci maçından üç puanla ayrılarak şampiyonluk yolunda birbirlerinin rakipleri olduğunu ortaya koydular.

Final Grubunda ilk yarının son maçları bu hafta sonu oynanacak. Günün kritik maçında şampiyonluğun iki adayı Mimar Sinanspor ile Vefa Gençlikspor takımları bugün saat 14’de Mimar Sinan sahasında karşılaşacak. Bu maçı kazanan takım şampiyonluk yolunda bir adım öne geçecek.

Bugün diğer maçta ise saat 14’de İtfaiye sahasında ilk iki maçlarından puansız ayrılan Gençlerbirliği ile Osmancık Kandiberspor takımları karşılaşacak. İki takımda ilk puanlarını almak için mücadele edecekler.

Hakemler Gökgüney ve Soytemiz

U 14 Final Grubunda bugün oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Mimar Sinanspor ile Vefa Gençlikspor arasındaki zorlu maçı Abdullah Enes Gökgüney yönetecek.

Yardımcılıklarını ise Ahmet Mücahit Kaçmaz ve Yusuf Coşgun yapacak.

Gençlerbirliği- Osmancık Belediyespor maçını ise Ömür Soytemiz yönetecek yardımcılıklarını ise Yiğit Eymen Asıltürk ve Meriç Devran Demiral yapacak.