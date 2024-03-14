Amatör futbolda sezonun son teknik toplantısı U 11 ve U 12 kategorilerinde 22 Mart cuma günü yapılacak.

Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan sezon başında taahhütte bulunan takımların teknik toplantıya kadar katılıp katılmayacaklarına karar vermesi bekleniyor.

Engin Ayan U 11 ve U 12 kategorilerinde maçların Mayıs ayının ilk haftasında başlatılmasının planlandığını belirterek teknik toplantının ise 22 Mart cuma günü saat 21.30’da ASKF Toplantı Salonunda yapılacağını söyledi.

İki katagoride liglere katılacak olan kulüp yetkililerinin toplantıya katılması gerektiğini belirten Engin Ayan sezon başı taahhütte bulunan kulüpleri açıkladı. Buna göre U 11 liginde 1907 Gençlikspor, Akkent Gençlikspor, Alacagücüspor, Çorum Anadolu FK, Buharaspor, Ahlatcı Çorum FK, Çorumgücüspor, Çorum İdman Yurdu, Çorumspor, Gençlerbirliği, Gülabibeyspor, Hattuşa Gençlikspor, HE Kültürspor, Hitit Anadoluspor, İl Özel İdarespor, İskilipgücüspor, Kargıserispor, Mecitözü Gençlerbirliği, Mecitözüspor, Mimar Sinan Gençlikspor, Osmancık Belediyespor, Osmancık Kandiberspor, PTT Gençlikspor, Sungurlu Belediyespor, Ulukavakspor, Vefa Devane Gençlikspor ve Vefa Gençlikspor takımları katılmak için başvurdu.

U 12 liginde ise 1907 Gençlikspor, Akkent Gençlikspor, Alacagücüspor, Çorum Anadolu FK, Buharaspor, Ahlatcı Çorum FK, Çorum İdman Yurdu, Çorumspor, Gençlerbirliği, Gülabibeyspor, Hattuşa Gençlikspor, HE Kültürspor, Hitit Anadoluspor, İl Özel İdarespor, Kargıserispor, Mecitözü Gençlerbirliği, Mecitözüspor, Mimar Sinan Gençlikspor, Osmancık Belediyespor, Osmancık Kandiberspor, PTT Gençlikspor, Sungurlu Belediyespor, Ulukavakspor, Vefa Devane Gençlikspor ve Vefa Gençlikspor takımları başvurdu.

Engin Ayan bu kategorilere katılacaklarını taahhüt eden kulüpleri çekilip veya katılmak isteyenlerin 20 Mart çarşamba gününe kadar Futbol İl Temsilciliğine dilekçe vermeleri gerektiğini belirterek kulüplerin diğer takımların mağdur olmaması için duyarlı olmalarını istedi.

Rakipler belli oldu

20-24 Mart tarihlerinde Sivas’ta yapılacak olan yıldız erkekler voleybol Türkiye finallerinde Çorum Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu ile birlikte Hatay Keçiören Cemalettin Tınaztepe Ortaokulu, Ankara Özel Batıkent Birikim Ortaokulu, İstanbul Bayrampaşa Mehmet Akif İnan, Tekirdağ Nazmiye-Seyfettin Koçak, Mardin Hacı Hamdiye Özdemir, Kars Kağızman Kazım Karabekir ve Ankara TED Ankara Koleji Vakfı Özel ortaokulu ile mücadele edecek.

Sekiz takım dörderli iki gruba ayrılacak ve gruplarında birinci olan takımlar Türkiye Şampiyonluğu için karşı karşıya gelecekler.