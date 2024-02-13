Amatör Futbolda sezonun üçüncü şampiyonluk kupası HE Kültürspor’un oldu.

Gözden kaçırmayın Erkek takımı Play-Off’ta kadınlar ise klasmana kaldı

Yağmur Tur U 14 Final Grubunda son maçında Hattuşa Gençlikspor’u 1-0 yenen Kültürspor final grubuna namağlup tamamlayarak şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

16 takımın iki grupta mücadele ettiği Yağmur Tur U 14 ligi A grubunda Osmancık Kandiberspor’un ardından ikinci olarak final grubuna yükselen Kültürspor burdaki performansı ile son maçlar öncesinde şampiyonluğu garantiledi.

Final Grubunda oynadığı ilk beş maçta üç galibiyet iki beraberlik alan Kültürspor son maçında Hattuşaspor ile karşılaştı.

Maçın ilk yarısında Emir Musap’ın golü ile 1-0 öne geçen Kültürspor kalan bölümde rakibine gol izni vermedi ve maçtan tek gollü üç puanı alarak 14 puanla şampiyonluğu kazanırken Hattuşaspor ise 7 puanla üçüncülük kupasının sahibi oldu.

Final maçının ardından düzenlenen kupa törenine CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, TÜFAD Başkanı Yasin Aksoy, U 14 ligi Sponsoru Yağmur Tur sahibi Mehmet Gayretli ile çok sayıda sporcu velisi katıldı.

Amatör Ligde bundan önce biten kategorilerde U 18’de Mimar Sinan, U 15’de Çorum Anadolu FK şampiyon olarak ilimizi gruplarda temsil etmeye hak kazanmıştı.

HE Kültürspor üçüncü şampiyon olarak Çorum’u temsil etmeye hak kazandı.