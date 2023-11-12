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Otomobil piyasasında işler kızışıyor. Sıfır araç piyasasında markaların kampanya yarışı hız kesmeden sürüyor. Son kampanya ise Çin otomobil devi Chery'den geldi. Marka 65 bin TL'lik fiyat indiriminin yanı sıra faizleri de 12 aylık vadede sıfırladığını açıkladı. Ayrıca memurlara özel indirim ve hediye yakıt da kampanyaya ek sunuluyor.

Sıfır otomobil piyasasında kampanya yarısı hız kesmeden devam ediyor. Yıl sonu kampanyalarına bir yenisi daha eklendi. Çinli otomobil markası Chery, kasım ayı fırsatlarını duyurdu. Müşterilerine kredi ve indirim fırsatları sunan marka, bunun yanında memura özel fiyat ve ilk yakıt hediyesi de veriyor.

ÖZEL İNDİRİM VE FİNANSMAN OLANAKLARI SAĞLANIYOR

Yeni Şafak’ın haberine göre, bu kapsamda, Chery’nin 20 yılı aşkın teknolojik birikimi ve üstün hizmet becerisiyle Türkiye’de çok sayıda yenilik sunan, yüksek verimlilik sağlayan ve 1.6 litrelik turbo benzinli 183 HP’lik motorla birlikte 7 ileri DCT çift kavramalı otomatik şanzımana sahip SUV modelleri OMODA 5, TIGGO 7 PRO ve TIGGO 8 PRO’da özel indirim ve finansman olanakları sağlanıyor.

Genç, yeni, göz alıcı ve iddialı tasarımına ek olarak zengin ekipmanıyla 3 farklı donanım seviyesinde sunulan OMODA 5’i satın almak isteyenler, 250 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi olanaklarından faydalanabiliyor.

12 AY VADEYE SIFIR FAİZ

Küresel teknik standartlar doğrultusunda en güncel teknolojileri bünyesinde barındıran “segmentinin en çekicisi” TIGGO 7 Pro modelinde 250 bin TL’ye 12 vadeli ve yüzde 0 faizli kredi fırsatı yer alıyor.

Chery’nin başarıya ve kaliteli yaşama odaklanmış müşterilere yönelik, 7 koltuklu, büyük hacimli SUV modeli TIGGO 8 PRO’ya sahip olmak isteyenler ise 250 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi imkânlarından yararlanabiliyor. Üstün tasarım, konfor ve teknolojik özelliklere sahip yeni bir Chery modeline sahip olan kullanıcılara ise ilk yakıtları hediye ediliyor.

KAMU ÇALIŞANLARINA ÖZEL İNDİRİM VE İLK YAKIT HEDİYE

Kasım ayı boyunca kamu çalışanları ve KOBİ’lere özel 65 bin TL’ye varan indirim avantajı sunuluyor.

Üstün özellikleriyle kullanıcı beklentilerini karşılayan OMODA5, TIGGO 7 PRO ve TIGGO 8 PRO modelleri, Chery Türkiye tarafından sunulan 5 yıl veya 150.000 kilometrelik garantiyle de dikkatleri çekiyor.