Mersin'de yalnız yaşayan ve iddialara göre alkol bağımlılığı sorunu olan adam, sızıp kaldığı koltukta sigara izmaritinin sebep olduğu yangın nedeniyle hayatını kaybetti.

Mersin'in Erdemli ilçesinde yalnız yaşayan adam, sigara izmaritinin çıkardığı yangında hayatını kaybetti.

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre olay, ilçeye bağlı Alata Mahallesi Erdemoğlu Bulvarı'nda bir binanın 3'üncü katında meydana geldi. Yalnız yaşayan ve çevre sakinlerinin iddiasına göre alkol problemi olan 54 yaşındaki Mehmet Sezer'in dairesinden dumanlar çıkmaya başladı.

HIZLA SÖNDÜRÜLDÜ AMA YETMEDİ

Durumu fark eden vatandaşlar, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale edip kısa sürede söndürse de çabalar Sezer'i kurtarmaya yetmedi.

Yangının söndürülmesinin ardından Sezer'in cansız bedeni polis ve savcının incelemesinin ardından ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Evde yapılan incelemede yangına, Sezer'in oturduğu koltukta sızıp kalmasının ardından sigara izmaritinin sebep olduğu değerlendiriliyor.