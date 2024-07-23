Çorum'da 14 binlere kadar dayanan sığınmacı sayısı son 1 yılda yarı yarıya azaldı.

Edinilen bilgilere Çorum il genelinde 7 bine yakın sığınmacının ülkesine geri döndüğü öğrenildi.

1 yıl öncesine kadar Çorum'da 11 bin Iraklı, 3 bin 500 civarında da Suriyeli sığınmacı bulunuyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada; Suriye'nin kuzeyinde bölücü terörden arındırılan yerleşim yerlerine 670 bin kişinin geri döndüğünü belirtmiş, tamamlanacak projelerle birlikte 1 milyon kişinin daha ülkesine döneceğini söylemişti.