Çorum'da park halindeki 2 araca çarpan otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastanede tedavi altına alındı.

Begüm Ü. idaresindeki 02 FU 116 plakalı otomobil, Buharaevler Mahallesi Doktor İlhan Gürel Caddesi'nde park halindeki 2 araca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Corum Da Kaza Yapan Aracta Sikisan Surucuyu 18006067 AmpÇorum Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle park halindeki araçlarda hasar meydana geldi.

Editör: Anadolu Ajansı