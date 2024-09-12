Çorum'da TOKİ Silmkent konutlarında site aidatlarını yüksek bulan sakinler tepkilerini dile getirdi.

Site sakinlerinin talebi üzerine bölgeye CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız gitti.

Sakinlerden 900-1000 lira arası aidat istenildiğini aktaran Tahtasız, "TOKİ Slimkent sakinlerine bir yönetim dayatılıyor ve dar gelirli vatandaşlarımızdan 2+1 daireler için 900, 3+1 daireler için 1000 lira isteniyor. Konutlarda yaşayanların hemen hepsi dar gelirli. Açlık sınırının altındaki maaşlara çalışmak zorundalar. Bu nedenle dayatma bir yönetim olarak kabul ettirilmeye çalışılan Site yönetimi tarafından diretilen aidatları emeklilerimizin ödemesi mümkün değil. Konut sakinleri yönetimi kendi aralarında belirlemek ve ödeyebilecekleri tutarda aidat belirlenmesini istiyor." dedi.