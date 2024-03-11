Çorum'da 6 yılda yapımı tamamlanan Silmkent TOKİ’de konutlarını teslim alamayan hak sahipleri isyan ediyor.

Silmkent’te TOKİ tarafından yaptırılan toplu konutlarda sorunlar bitmiyor.

Gazetemizi ziyaret eden hak sahiplerinden Alaaddin Genç, teslimatların peyderpey yapıldığını fakat sürecin çok yavaş ilerlediğini söyledi.

Kendi dairesinin 8 ay önce gittiğinde nasılsa son halinin de aynı olduğunu ileri süren Alaaddin Genç, “Kapıların pervazı, mutfak dolabı başta olmak üzere daire de her şey yarım yamalak. 2. kısım 26 bloktan oluşuyor. 22’sine kadar teslim ettiler. 8 ay önce dairemi görmüştüm, yakın zamanda fırsat bulup gördüm. 8 ay önceki gibi. Gidip görmek istiyoruz izin vermiyorlar. Ne zaman taşınacağımızı söylemiyor. Dairelerini alan hak sahipleri de birçok şeyden şikâyetçiler. Kısacası rezil olduk” dedi.

Genç, mağduriyetlerinin biran önce giderilmesini istedi.