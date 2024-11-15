Bölgesel Amatör Lig temsilcimiz Mimar Sinanspor’un pazar günü deplasmanda Sinopspor ile oynayacağı maçı Ankara bölgesel hakemlerinden Arif Selim Özdaş yönetecek.

Hakem Komitesinden yapılan çaklamaya göre pazar günü saat 14’de Sinop Merkez 80. Yıl Sahasında Sinopspor ile Mimar Sinanspor arasındaki maçta Özdaş’ın yardımcılıklarını Kastamonu’dan Hakan Furkan Tiraki ve Ankara’dan Medine Doğan yapacak.

Maçın dördüncü hakemi de Ankara’dan Ozan Genç. Maçta gözlemci olarak ise Bülent Abak görev yapacak.