Kapaklı Cumhuriyet Mahallesi Vatan Caddesi'nde meydana gelen olayda iddiayya göre, üç kişi tarafından verilen yemek siparişi zamanında gelmeyince, müşteriler dönerciye giderek pompalı tüfekle ateş açtı.

DÜKKAN SAHİBİ YARALANDI

Saldırı sonucu dükkanın camları kırıldı ve dükkan sahibi C.K başından yaralandı.

Yaralı dükkan sahibi, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü ve faillerin yakalanması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.