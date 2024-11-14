Alaca’ya bağlı Yatankavak köyünde yaşayan vatandaşlar, köylerine GES inşa edildiğini, işi yapan firmanın ise sit alanında kalan tarlalarına elektrik direği ve kablo döşediğini iddia ederek duruma tepki gösterdiler.

Yatankavak köyündeki alanda kurulduğu iddia edilen Güneş Enerjisi Santrali (GES), köylüler ile firmayı karşı karşıya getirdi. Köyde yaşayan vatandaşlar, firmanın, hiçbir bilgilendirme yapmadan tapulu tarlalarına elektrik direği dikip, kablo geçirdiğini iddia ederek duruma tepki gösterdi. Firmanın bölgenin sit alanı olmasına ve projenin askıda olmasına aldırış etmediğini iddia eden köylüler, yasa dışı bir şekilde mağdur edildiklerini söylediler. Merada yapılan GES sebebiyle hayvanlarının otlayacağı alanında kalmayacağını söyleyen köylüler, projenin bir an önce durdurulması gerektiğini ifade etti. Köyde yaşayan vatandaşlar firma hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ve ilgili kurumlara projenin iptali için dilekçeler verdiklerini söyledi.

Konuyla ilgili konuşan Köy muhtarı Mehmet Kaplan, vatandaşların izni olmadan tarlaların kazıldığını iddia ederek, “Burada GES projesi yapıyorlar. Benim bilgim ve köylülerin rızası olmadan elektrik direkleri için yerler kazdılar. Vatandaşı dikkate almıyorlar, ‘bizim iznimiz var’ diyorlar. 2,5 milyon TL ceza yediler, İl Özel idaresine teşekkür ederiz. Ancak hiçbir şeyi dikkate almadan devam ediyorlar. Yapı çalışma ruhsatlarının askıda olduğundan haberimiz var. Ruhsatınızı getirin, köylü görsün dedim, onu da getirmediler. Benim bilgim dışında bu çalışma yapılıyor. Jandarmaya haber verdiğimizde çalışmayı bırakıyorlar, jandarma gittikten sonra yeniden çalışmaya başlıyorlar. Bizler köylüler olarak mağdur durumdayız. Resmi olmayan yollarımız, tarlalardan geçen yolları kazıyorlar” dedi.

Köyde ikamet eden Hulusi Aslan ise, firmanın hukuksuzca tarlalarını ihlal ettiğini iddia ederek, “Direği diktikleri tarla benim. Komşular geçebilsin diye ben tarlamdan yol açtım. Onlar da gelmiş bu yolu kazıyorlar. Aşağıda da çeşmelerimizi de parçalıyorlar. Bunu kime şikayet edeceğimizi bilmiyoruz” diye konuştu.

Yusuf Yılmaz isimli vatandaş ise mağdur olduklarını belirterek, “Benim tarlamı kazıyorlar. Sit alanı olduğu için ben tarlamdaki taşı bile sökemiyorum. Ama bizlerin haberi olmadan kazı yapmışlar. Köylünün hiçbir şeyden haberi yok. İlgili bakanlarımıza sesleniyoruz” şeklinde konuştu.

Projenin askıda olmasına rağmen çalışmaların devam ettiğini iddia eden Muhsin Yılmaz da, “Köyümüze yapılan bu proje İl Özel İdaresi’nce askıda. Kaçak yapıdan dolayı ceza yiyen firma tekrar başvuru yaptı, proje askıda. Köy muhtarımız itirazda bulundu. Bu tekrar İl Genel Meclisine gidecek. Köylünün anlamadığı çok fazla nokta var. Bunlar, izinleri olmadan nasıl kazı yapıyorlar, burası sit alanı. Her taraftan tarih çıkıyor. Benim köylüm tarlasındaki taşı temizleyemiyorken bu vatandaş gelip burayı nasıl kazıyor? İlgili merciler neden buna bir şey yapamıyor” ifadelerini kullandı.