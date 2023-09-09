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Ahlatcı Çorum FK milli maç arasında yarın Süper Ligde mücadele eden Sivasspor ile hazırlık maçında karşılaşacak.

Sivasspor ile Ahlatcı Çorum FK takımları yarın saat 13.30’da Sivasspor tesislerinde özel maçta karşı karşıya gelecekler.

Milli maç nedeni ile liglere verilen arada hazırlık maçı yaparak hafta sonunu geçirmek isteyen iki takım yarın saat 13.30’da Sivasspor Tesisleri içindeki sahada karşılayacak.

Teknik Direktör Tahsin Tam ile Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin ligde gelecek hafta sonu oynayacakları maçlar öncesinde takım eksiklerini görmek ve futbolcuların form durumlarını yukarı çekmek için bu karşılaşmada tüm futbolculara forma vermesi bekleniyor.

Ahlatcı Çorum FK’da Gençlerbirliği maçında omzundan sakatlanan Arda Yılmaztürk ile memleketinden bugün gelen Geraldo Sivasspor ile oynanacak hazırlık maçında forma giymeyecekler.

Tesis sahasında yapılacak hazırlık maçı basına ve taraftara kapalı olacak.