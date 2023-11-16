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Gülabibeyspor ligin ikinci hafta maçında pazar günü oynayacağı zorlu Mimar Sinan maçının hazırlıklarını Nazmi Avluca sahasında yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenmanı izleyen Gülabibeyspor Ana Sponsoru Namsan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Namlı futbolculara bir konuşma yaptı ve onlara olan güvenini dile getirdi.

Ahmet Namlı, futbolculara yaptığı konuşmada. Lige galibiyetle başlamanın kendilerini sevindirdiğine işaret eden Namlı, alınan galibiyetten dolayı teknik heyet ve futbolcuları kutladı. Ligin zorlu geçeceğini bildiklerinin altını çizen Namlı, "Lige 3 puanla başlamak güzel. Kulüp olarak zorlu bir maratona girdiğimizi biliyoruz. Gerçekten çok güçlü takımlarla mücadele edeceğiz. Sizler de bu ligin en güçlü takımında forma giyen futbolcularısınız. Ortaya koyacağınız mücadeleci ve hırslı futbolla hedefe gidecek yoldaki engelleri bir bir aşacağınıza inanıyoruz.

Siz sahada istenilen başarılara imza atın. Geri kalan herşeyi bizler hallederiz. Bu konuda sizlere sonsuz güveniyoruz " şeklinde konuştu. Namlı daha sonra, Kulüp Başkan Hasan Belli, Başkan Yardımcısı Mehmet Mert ve Genel Kaptan Uğur Saylan ile birlikte antrenmanı izledi.Kulübün tüm ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenen Ahmet Namlı, Teknik Direktör Zakir Ardahanlı'dan takımın son durumu hakkında bilgiler aldı.