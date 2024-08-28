Ahlatcı Çorum FK sezona beklenen başlangıcı yapamadı.

Kırmızı siyahlı takım futbol olarak tat vermesedene istatistiklerdeki sıralaması puan sıralamasından çok farklı konumda.

Kırmızı Siyahlı takım maç başı kazanılan ikili mücadele, maç başı başarılı top sürme, kazanılan ikili mücadele, isabetli orta, kazanılan ikili mücadele gibi istatistiklerde hep ilk onun içinde.

Taraftar ben sahada gördüğüme bakarım der haklıdır ancak bu istatik bilgileri kırmızı siyahlı takımın gelecek haftalar için umut verdiğini gerçeğini unutmamak gerek.

Trendyol 1. ligde ilk üç hafta maçları sonunda maç başı isabetli orta sıralamasında MKE Ankaragücü takımı 6.3 puanla ilk sırada yer alırken Boluspor 6 ile ikinci sırad Erzurumspor FK 5,-3 puanla dördüncü sırada yer alırken Gençlerbirliği 4.7 puanla dördüncü Çorum FK ve Sakaryaspor ise 4.0 ile beşinci ve altıncı sarada yer aldılar.

Fiziksel olarak eleştirdiğimiz Çorum FK kazanılan ikili mücadelede 20 takım arasında üçüncü sırada yer alıyor.

Manisa FK takımı 57.6 başarısı ile ilk sırada yer alırken MKE Ankaragücü takımı 56.3 ile ikinci sırada yer alırken Çorum FK 55.2 ile üçüncü sırada yer alırken Esenler Erokspor ise 55.0 puanla dördüncü sırada bulunuyor.

Maç başı kazanılan ikili mücadelede Çorum FK beşinci sırada bulunuyor.

Manisa FK takımı bu alanda 68.0 ile açık ara ilk sırada yer alırken MKE Ankaragücü takımı 55.3 ile ikinci Kocaelispor 51.3 ile üçüncü sırada yer alırken Bandırmaspor ise 51.0 ile dördüncü sırada Çorum FK ise 50,5 ile dördüncü sırada yer aldı.

Çorum FK maç başı başarılı top sürmede de dördüncü sırada bulunuyor.

Bu kategoride MKE Ankaragücü 10.7 ile ilk sırada yer alırken Manisa FK takımı 10.3 ile ikinci sırada Adanaspor ve Çorum FK ise 9’ar başarılı top sürme ile üçüncü ve dördüncü sırada bulunuyor.

Çorum FK’nın sıralamada ortalarda olduğu kategori ise isabetli orta oldu.

Bu alanda Boluspor 39.1 ile ilk sırada yer alırken MKE Ankaragücü 33.3 ile ikinci sırada Sakaryaspor 32 ile üçüncü sırada yer alıyor.

Daha sonra Amedspor, Bandırmaspor, Erzurumspor, Pendikspor, Gençlerbirliği ve Kocaelispor’un ardından Çorum FK onuncu sırada bulunuyor.