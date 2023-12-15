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Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü ile Nefes Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği işbirliği ile SMA hastalığı hakkında bilgilendirme ve farkındalık paneli düzenlendi.

Meslek Yüksekokulları Kampüsü Ethem Erkoç Konferans Salonunda düzenlenen panele Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ayhan Babaroğlu, Uzman Doktor Cemile Büşra Ölçülü ve Nefes Derneği Başkanı Erhan Avcı konuşmacı olarak katıldı.

Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Babaroğlu, kalıtsal bir hastalık olan, kas-iskelet ve solunum sisteminde ileri bir zayıflık meydana getiren, aynı zamanda çocukluk çağı ölümlerinin önde gelen monogenik nedenlerinden biri olan SMA hastalığı hakkında bilgiler verdi.

Babaroğlu, “SMA, nörodejeneratif bir hastalık olması nedeniyle süreç içerisinde değişen sağlık gereksinimleri doğrultusunda disiplinler arası bir çalışmayı gerektiren ve bu yolla olumlu sonuç alınabilen bir hastalıktır. Bu bağlamda sadece çocuklar değil aileler, kardeşler, yakınlar kısaca holistik bir bakış açısıyla ilgili tüm paydaşlar konuya dahil edilmelidir. Paneldeki temel amacımız ilgili tüm paydaşları bu konuda bilgilendirmek ve bir farkındalık oluşturmaktır. Bu ise önleyici ve koruyucu sağlık hizmetleri açısından son derece önemli sonuçları olan bir yaklaşım olacaktır” açıklamasında bulundu.

Çocuk Nörolojisi Uzmanı Dr. Ölçülü ise SMA hastalığının tiplerinden, teşhis ve tedavi yöntemlerinden, SMA tarama testlerinin öneminden bahsederek, aileleri SMA hastalığı konusunda bilgilendirdi.

Nefes Derneği Başkanı Avcı da SMA testinin önemine vurgu yaparak, bu testin aile hekimliklerinde ücretsiz olarak yapıldığını belirtti. Avcı, çocuk yapmayı planlayan tüm ailelerin bu testi yaptırmaları gerektiğine dikkati çekti.

Panele CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum İl Sağlık Müdürü Arif Pilgir, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Gökmeşe, kamu kurum ve kuruluşların yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, il genel meclisi üyeleri, belediye meclisi üyeleri ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.