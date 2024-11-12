İzmir'in Selçuk ilçesinde, annelerinin kapıyı üzerlerine kilitledikten sonra hurda toplamaya gittiği evde kalan ve yaşları 1 ile 5 arasında değişen 5 kardeş, sobadan çıkan yangında hayatını kaybetti. Baba Hakan Akcan'ın ise bir suçtan dolayı cezaevinde olduğu öğrenildi.

ANNE, ÇOCUKLARINI EVDE BIRAKIP HURDA TOPLAMAYA ÇIKMIŞ

Olay, akşam saatlerinde Selçuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Melisa Akcan, iddiaya göre yaşları 1 ila 5 arasında değişen beş çocuğunu evde bırakarak hurda toplamaya çıktı.

ELEKTRİK SOBASININ DEVRİLMESİ SONUCU YANGIN ÇIKTI

Çocuklar evde bulunduğu sırada ısınmak amacıyla kullanılan elektrik sobasının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesiyle ev dumanla dolarken, yangını fark eden mahalle sakinleri ve çevredeki vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

5 KARDEŞİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürürken, içeride mahsur kalan Fadime Nefes (5), Funda Peri (4), Aslan Miraç (3), Masal Işık (2) ve Aras Bulut Akcan (1) adlı kardeşlerin cansız bedenlerine ulaşıldı. 5 çocuğun da dumandan zehirlenerek hayatlarını kaybettiği değerlendirilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Olay sonrası hastaneye gelen ve ayakta durmakta güçlük çeken anne Melisa Sinem Akcan (27) fenalaştı. Selçuk Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar da Selçuk Devlet Hastanesinde yetkililerden bilgi aldı.

ANNE KAPIYI KİLİTLEYİP HURDA TOPLAMAYA GİTMİŞ

Yangınla ilgili yapılan ilk incelemede kapının kilitli olduğu belirlendi. Araştırmada eşi cezaevinde bulunan anne Melisa Akcan'ın geçimini sağlamak için kapıyı çocukların üzerine kilitledikten sonra hurda toplamaya gittiği ortaya çıktı.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sengel açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu akşam hepimizi oldukça derinden yaralayan bir olay ile karşı karşıya kaldığımızı belirtmek isteriz. Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bir evde elim bir olay sonucu 5 çocuğumuzun hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hepimizi derinden üzen süreç Efes Selçuk Belediyesi tarafından takip edilmekte, ilçe kaymakamımız ve savcımız olay ile ilgili araştırmalara devam etmektedir."

"ÇOCUKLARIM, İMDAT! DİYE BAĞIRDI"

Yangını gören komşu Yusuf Şahin basın mensuplarına yaptığı açıklamada olay anını şöyle anlattı:

"Akşamüstü annesi dışarı hurda toplamaya gidiyor. İçeride elektrikli soba yanıyormuş. Soba devriliyor, ama nasıl devriliyor kimse bilmiyor. Karanlık, içeride ışık yanmıyordu. Biz evdeyken "Çocuklarım, imdat!" diye bağırdı. Onun sesine gittik biz. Gidip baktık, çocukları dışarı çıkarmış. Baktık, 5'i de üst üste yatıyordu. Belliydi yani cansızdı. Ambulansı aradık, ekipler ve itfaiye geldi. Ondan sonra müdahale edip hastaneye kaldırdılar"

ANNE HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Olay sonrası hastaneye gelen ve ayakta durmakta güçlük çeken anne Melisa Sinem Akcan (27) fenalaştı. Hastanede tedavi gören anne Akcan hakkında, soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi. Anne Akcan'ın bu gece hastanede tedavi göreceği, tedavisi sonrası emniyete götürüleceği belirtildi. Kardeşlerin cenazeleri, hastanedeki işlemlerin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.