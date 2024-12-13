Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, bir akaryakıt firması ile yaptıkları anlaşma gereği oda üyelerine yüzde 5 yakıt indirimi ve 30+5 gün vade imkanı sağladıklarını açıkladı.

1 MAYIS’TAN İTİBAREN UTTS ZORUNLU!

1 Mayıs 2025 tarihi itibariyle itibarıyla Türkiye'de ticari araçlar için UTTS (Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi) kullanımı zorunlu hale getirildiğini bildiren Başkan Tahsin Şahin, 31 Aralık 2024 tarihine kadar ticari araç sahiplerinin araçlarına Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montajı yaptırmasının zorunlu olduğunu belirterek, oda üyelerinden sıkıntı yaşamamak için biran önce sisteme kayıtlarını yaptırmalarını istedi.

Bu tarihten itibaren TTB montajı yapılmamış araçların, yakıt alımlarını gider olarak gösteremeyeceklerinin altını çizen Başkan Tahsin Şahin, üyelerin, yakıt alımlarını UTTS üzerinden gerçekleştirerek yasal yükümlülüklerini yerine getireceklerini kaydetti.

ÜYELERİ YAKIT AVANTAJI

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi kapsamında avantajlı akaryakıt alabilmeniz için TTS (Taşıt Tanıma Sistemi) ile ilgili Türkiye Petrolleri taşıt tanıma sistemleri distribütörü HR Girişim Petrol ile bir anlaşma yaptıklarını belirten Başkan Şahin, yapılan görüşme sonucunda oda üyelerine özel 30+5 gün vade ile Türkiye’nin her bölgesinde 823 tane Türkiye Petrolleri istasyonlarından liste fiyatı üzerinden % 5 ıskonto oranları ile yakıt alabileceklerini vurguladı.

HR GİRİŞİM PETROL İLE SİSTEME DAHİL OLUN

Avantajlardan ve kampanyalardan yararlanabilmek için üyelerin Çorum merkezde Samsun Yolu Bulvarı No:3 Beyaz Saray Düğün Salonu yanında bulunan HR Girişim Petrol istasyonuna uğrayarak veya irtibat numarasını arayarak Taşıt Tanıma Sistemi’ne dahil olabileceklerini duyuran Oda Başkanı Tahsin Şahin, ayrıca 0.534 2081802 numaralı telefonla da Cihat Aynacı ile iletişim sağlanabileceğini kaydetti.