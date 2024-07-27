Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erol Afacan, yaptığı açıklamada sokak hayvanları yasa düzenlemesiyle ilgili görüşlerini kamuoyuyla paylaştı.

“Bilindiği üzere, sokak hayvanları, şehirlerimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu canlıların yaşam hakları ve refahı, insanlık adına büyük önem taşımaktadır” diyerek açıklamasına başlayan Erol Afacan, “Çorum Eczacı Odası olarak, sokak hayvanlarına karşı duyarlılığımızı her zaman korumuş ve bu konuda çalışmalar yürütmeye devam etmiştir ve de etmeye devam edecektir. Özellikle Çorum Belediyemizin sokak hayvanlarına yönelik gösterdiği duyarlılık takdire şayandır. Hayvan hastanesi, kedi villaları ve hayvanlar için doğal yaşam alanları gibi örnek uygulamalar, Çorum'u ülkemizde bu konuda öncü şehirlerarasına sokmuştur. Ayrıca, Belediyemizin öncülüğünde kurulan ve Sayın Valimizin Başkanlığını yaptığı Çorum Sahipsiz Sokak Hayvanları Birliği tüm ilçe belediyelerimizin de yer aldığı diğer illerimize emsal örnek oluşturan çalışmalarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının bu konudaki faaliyetleri de göz ardı edilmemelidir” dedi.

Ülkemizde sokak hayvanları konusunda yaşanan sorunların kökten çözümü için daha kapsamlı ve etkili yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğunu belirten Erol Afacan, “Yeni yasanın yeniden revize edilmesi için geri çekilmesini, sokak hayvanlarının yaşam haklarını koruyan, kısırlaştırma ve aşılama çalışmalarını destekleyen, barınak şartlarını iyileştiren ve hayvan hakları konusunda farkındalık yaratan bir yaklaşımla hazırlanması gerekmektedir. Bu bağlamda, yeni yasa düzenlemesinde aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyoruz: Bilimsel Temellere Dayalı Yaklaşım: Sokak hayvanları sorununa çözüm üretmek için bilimsel veriler ve uluslararası örnekler dikkate alınmalıdır. Kısırlaştırma ve Aşılama Çalışmalarının Desteklenmesi: Sokak hayvanı popülasyonunu kontrol altına almak için kısırlaştırma ve aşılama çalışmalarına daha fazla kaynak ayrılmalıdır. Barınak Şartlarının İyileştirilmesi: Barınaklarda hayvanların sağlıklı ve mutlu yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli tüm koşulların sağlanması ve denetimlerin sıkılaştırılması gerekmektedir.

Sivil Toplum Kuruluşlarıyla İşbirliği: Sokak hayvanları konusunda çalışan sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak daha etkin çözümler üretilmelidir. Farkındalık Oluşturma Çalışmaları: Kamuoyunda sokak hayvanlarına karşı duyarlılığı artırmak için farkındalık oluşturma çalışmaları düzenlenmelidir. Çorum Eczacı Odası olarak, sokak hayvanlarının yaşam haklarının korunması ve refahının sağlanması için tüm paydaşlarla işbirliği yapmaya hazırız. Bu konuda duyarlılık gösteren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.