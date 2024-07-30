İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağıştan kaçmaya çalışan 2 kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesinin ardından bir facia haberi de Malatya'dan geldi. Sokak ortasında elektrik akımına kapılan 40 yaşındaki Nihat Güney feci şekilde hayatını kaybetti.

HAREKETSİZ YATAN KİŞİYİ GÖRENLER EKİPLERE HABER VERDİ

Gündüzbey Mahallesi Mehmet Cevdet Yavuz Caddesi'ndeki bir elektrik direği yanında hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILIP ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, elektrik akımına kapılan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından Nihat Güney'e (40) ait olduğu belirlenen cenaze, otopsi işlemleri için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.